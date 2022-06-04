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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 جرحى عقب اندلاع حريق بـ مركز تجاري في موسكو

حريق
حريق

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل  إصابة 4 جرحى عقب اندلاع حريق في مركز تجاري في موسكو.


قالت السلطات الروسية إن حريقًا هائلاً اندلع في مركز تجاري مكوّن من عشرة طوابق في غرب موسكو أمس الجمعة ما أدى إلى نقل أربعة أشخاص ، بينهم مسؤول كبير في وزارة الطوارئ، إلى المستشفى.

ونجحت فرق الانقاذ التي أرسلت عشرات سيارات الأطفاء وثلاث طائرات مروحية في السيطرة على النيران في  إجلاء أكثر من 120 شخصا من المكان.


 الحريق اشتعل على مساحة ألف كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن 180 عنصر إطفاء عملوا على مكافحته. وتشهد روسيا من حين لآخر حرائق من هذا النوع تحدث في أغلب الأحيان بسبب قدم المباني أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

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