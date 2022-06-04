خبير: رابع شركة طيران روسية تستأنف رحلاتها إلى منتجعات مصر السياحية

أكد عصام علي، الخبير السياحي، أنه اعتبارا من ١٣ يونيو سوف تستأنف شركة Pegas Touristik رحلاتها إلى مصر، وهي رابع شركة سياحة روسية كبرى تطلق رحلات الطيران العارض المباشرة بعد منظمي الرحلات السياحية TEZ TOUR و Biblio Globus وFun & Sun (TUI سابقًا) إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وقال الخبير السياحي إنه سيتم تنفيذ الرحلات على متن رحلات شركة “نوردويند” للطيران، على متن طائرة إيرباص A321 نيو مع 218 مقعدًا.

وأوضح أنه بالنسبة للأسعار، فإن الجولات في فندق 3 نجوم لشخصين تبدأ من 79 ألف روبل حتى الآن، وفي 4 نجوم من 82 ألف روبل، ومن 87 ألف روبل للفنادق 5 نجوم.

وأضاف أن أسعار الرحلات إلى مصر ارتفعت من 20% إلى 50% مقارنة بشهر فبراير الماضي، ويرجع ذلك إلى كل من التقلبات الحادة في أسعار الصرف ومحدودية العرض في السوق الخارجية، فالطلب الآن أعلى من العرض، حيث يلعب نقص الرحلات الجوية دورًا جوهريا.

فى سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم، السبت، 105 رحلات طيران دولية أسبوعية قادمة من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة.

وكشف جداول رحلات الطيران الوافدة حلال الأسبوع المقبل لمطار مرسي علم الدولى، زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بـ 3 رحلات دولية.

عصام علي

كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جدول الرحلات الدولية أنه من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة إيطالية، و16 رحلة من ألمانيا، و21 رحلة من بولندا، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا، وأخرى من رومانيا، و3 من سلوفاكيا، وأخرى من النمسا.