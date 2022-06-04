بيطري الشرقية يُشارك في أعمال تأمين سباق الحمام الزاجل بمركز شباب ناصر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بضرورة توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لكافة الفعاليات والاحتفالات والمسابقات ذات الصلة بالطب البيطري والتي تقام على أرض المحافظة مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جهته أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى حرص المديرية على المشاركة في الفعاليات والسباقات المقامة داخل المحافظة ، حيث شاركت في افتتاح سباق الحمام الزاجل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والذي يقيمه الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل بساحة ناصر بالزقازيق لمدة ثلاث أسابيع وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إقامة سباق الحمام الزاجل ابتداء من 2 يونيه 2022 وإنتهاء موسم الطيور المهاجرة ( من سبتمبر إلى مايو ) لخلو المحافظات من مرض أنفلونزا الطيور لجهود التحصين المتميزة ضد المرض مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقر السباق من خلال أعمال الرش والتطهير وتقديم الرعاية البيطرية للحمام الزاجل المشارك في السباق.