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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شرطان للتصالح في الجرائم المنـصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات

مخلفات الهدم والبناء
مخلفات الهدم والبناء

وضعت المادة 80 من القانون رقم 202 لسنة 2020، شرطين للتصالح المترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية وآثارها في الجــرائم المنـصــوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

جاء في المادة، أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجــرائم المنـصــوص عليهـــا في المــواد أرقام (18، 19، 29، 71) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي:

1– قبــل صدور حـكـم بــات في الدعــوي مقــابل وفــاء المخــالف بنســبـة (50 %) من الحد الأقصى للغرامة.

2– بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصى للغرامة.

وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

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