قبل مواجهة غينيا.. يوسف: غياب الشناوي وفتوح مؤثر.. وإيهاب جلال قادر على تحقيق الإنجازات (حوار)

أويد تولي إيهاب جلال المنتخب الوطني

المدرب المصري حقق إنجازات عديدة

السوشيال ميديا لديها تأثير في الاختيارات

جلال قادر على تحقيق إنجازات مع الفراعنة

ساعات قليلة وتنطلق صافرة مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار؛ لمواجهة منتخب غينيا باستاد القاهرة الدولي في أول تجربة رسمية للمدير الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال بعد رحيل كارلوس كيروش بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم.

وحرص صدى البلد على إجراء حوار مع محمد يوسف أحد نجوم الكرة المصرية لاستطلاع رأيه في مجموعة المنتخب الوطني وتوقعاته قبل انطلاق المباراة الأولى وموقف إيهاب جلال …

في البداية.. نود أن نعرف توقعاتك لقاء منتخب مصر وغينيا غداُ؟

مباراة صعبة في ظل الانطلاقة الأولي للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال الذي يطمح لتحقيق الفوز والتتويج بأول ثلاثة نقاط في مشواره لاكتساب ثقة الجماهير

تعليقك على فقدان ثنائي المنتخب المصري “ الشناوي وفتوح".

أزمة كبيرة وصدمة للجهاز الفني.. ويعد محمد الشناوي أحد العوامل الأساسية في ظل خبراته خلال انطلاقة مشوار المنتخب الوطني وفقدان أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب سيؤثر كثيرا لكن لدينا الثقة في بصات إيهاب جلال لتفادي الأزمة وتحقيق الفوز رغم الغيابات.

ماهو تقييمك لمنتخب غينيا قبل مواجهة الفراعنة

ليست المواجهة الأولى التي تجمع بين الفراعنة وبين منتخب غينيا لكن تختلف إمكانيات المنتخب الغيني في الوقت الحالي خصوصا العامل البدني فأيدهم قوائم بدنية مميزة والتهاون أمامهم غير مطلوب ولدي ثقة في الفراعنة.

متى يستطيع إيهاب جلال صناعة التاريخ مع المنتخب المصري ؟

في حالة تلقي الدعم الكامل سينجح إيهاب جلال في تحقيق الانجازات وإعادة أمجاد الفراعنة من جديد وأويد اختيار إيهاب جلال للمنتخب الوطني بدلا من الأجنبيولكن يظل عامل الدعم المقدم هو همزة الوصل بين الجهاز الفني الوطني والأجنبي.

ايهاب جلال

تؤيد الجهاز الفني المصري بدلا من الأجنبي.. لماذا؟

بالطبع أويد الجهاز الفني المصري لقيادة المنتخب الوطني والاعتماد عليه وبمقارنة الأرقام والإنجازات ستجد أن الراحل محمود الجوهري وحسن شحاته أكثر إنجازا للبطولات.

حسن شحاته والجوهري

هل تتحكم السوشيال ميديا في اختيارات الاجهزه ورحيلها؟

للأسف السوشيال ميديا أصبحت عامل متحكم في اخنيارات بعض المسئولين ولها تأثير كبير بخلاف الفترات الماضية التي كانت تعتمد على العالم فقط والذي كان له تأثيرا وسيظل عامل مؤثر

رسالة محمد يوسف للجهاز الفني والجماهير

أطالب الجماهير المصرية بتوحيد الصفوف وإنهاء الانقسامات ومساندة المنتخب المصري لتحقيق الفوز أدعو الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة ايهاب جلال بعدم الانتباه للانتقادات “ ركزوا في الملعب فقط”.

وفي نهاية الحوار عبر محمد يوسف عن تمنياته بتحقيق الانجازات للكرة المصرية والمنتخب المصري والتواجد بكأس العالم من جديد وتوحيد الصفوف بين الجماهير من أجل مصلحة المنتخب الوطني والدولة المصرية.