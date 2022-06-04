البنك الإسلامي يكرم الفريق الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كرم البنك الإسلامي للتنمية الفريق الاعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الفريق الإعلامي الممثل للبلد المضيف للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في الفترة 1-4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



سلم درع التكريم الدكتور ثامر باعظيم رئيس قطاع الإعلام والاتصال والتسويق بمجموعة البنك الإسلامي للدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الإعلامية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي.



من جانبه تقدم الدكتور محمد العقبي مستشار وزير التخطيط للاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة رئيس لجنة الاعلام بالاجتماعات السنوية بالشكر لمجموعة البنك الاسلامي والفريق الاعلامي من الحانبيين والاعلاميين والصحفيين الذين شاكوا في تغطية فعاليات الاجتماعات السنوية مشيدا بالمهنية والاحترافية الواضحة من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية في تناول الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماعات وماتم من احداث جانبيه ولقاءات ثنائية.