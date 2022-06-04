عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تغريدة أصابت الجميع بالحيرة.. هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

الساحر محمود عبد
الساحر محمود عبد العزيز

رغم  مرور 6 سنوات على رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، إلا أنه مازال يترك فراغا كبيرا في السينما المصرية، حيث كانت له الكاريزما الخاصة به، وحضوره الكبير على الشاشة، ويجعل كل من يشاهده يشعر بصدق دوره الفني الذي يؤديه.

كان الفنان الراحل محمود عبد العزيز تركيبة استثنائية، حيث كان فنانا مصريا من الطبقة المتوسطة، فبرع في تجسيد شخصية المواطن المصري كما كان على الحقيقة، إلا أنه أثار الجدل قبل رحيله، بعد كتابته تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

بعد أن انتهى الفنان الراحل محمود عبد العزيز من تصوير مسلسل «رأس الغول»، في عام 2016، كتب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها « راس الغول هيكون آخر عمل ليا وهيتعرض في رمضان، أتمنى من ربنا أنه يعجبكم».

أثارت التغريدة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توقع الكثير من متابعي ومحبي الفنان محمود عبد العزيز أنه قرر اعتزال الفن نهائيًا، إلا أنه سارع بإصلاح الأمر طالبًا من رواد تويتر التمهل عليه قليلاً فهو حديث التعامل مع السوشيال ميديا، وأنه كان يقصد كلمة أحدث بدلاً من آخر.

بعد أن توفى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تذكر الجميع تلك الواقعة، وبات يتكرر حينها سؤال  هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟.

محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز

وُلد الفنان الراحل محمود عبد العزيز في 4 يناير عام 1946م، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة، ثم أكمل الدراسات العليا، وحصل على درجة الماجستير في تربية النحل، ليبدأ بعد ذلك مسيرته الفنية من خلال مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورًا في المسلسل مع محمود ياسين، ونيللي.

انطلق الفنان محمود عبد العزيز في السينما من خلال فيلم «الحفيد» الذي يُعد أحد كلاسيكيات السينما المصرية التي مازال يشاهدها الكثير من جماهير السينما حتى الآن، ثم بدأت بعد ذلك رحلته مع البطولة منذ عام 1975م من خلال فيلم «حتى أخر العمر».

الأعمال الفنية لـ محمود عبد العزيز 

قدم الفنان الراحل محمود عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة حيث قدم بطولة 84 فيلمًا سينمائيًا، وأخرج فيلم « البنت الحلوة الكدابة»، وتنوعت أفلامه ما بين الرومانسية والكوميدية والواقعية، والتي حققت نجاحًا منذ العرض الأول لها.

توج الفنان الراحل محمود عبد العزيز ملك في قلوب جماهيره العريضة، وتربع على عرش البطولات السينمائية والتليفزيونية على بساطته وتلقائيته الساحرة.

الفنان الساحر محمود عبد العزيز

وفاة محمود عبد العزيز 

عانى الساحر محمود عبد العزيز من إصابته بأمراض نادرة، عاش بها لسنوات طويلة في حياته، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية حياته، وأصيب قبل وفاته بسنوات بمرض في عينية جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة الشمس، حيث كان يتسبب الضوء في إحداث ألم شديد في عينيه. 

قبيل وفاته أُصيب محمود عبد العزيز بمرض السرطان، الذي سيطر على  الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل حالته ميؤسا من علاجها، ورحل في 12 نوفمبر عام 2016.

محمود عبد العزيز تويتر رأس الغول نور الدمرداش محمود ياسين الحفيد الأعمال الفنية لـ محمود عبد العزيز وفاة محمود عبد العزيز الساحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات سيدان موديل 2022 و 2023 بالسوق المصري .. صور

شاهد .. جلسة مرتضى منصور مع نجمات طائرة الأهلى بعد التوقيع للزمالك

تغريدة أصابت الجميع بالحيرة.. هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

صمت فـ ذهول ثم هستيريا.. ماذا فعلت شقيقة كريم الهواري في 120 دقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

فيديو

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

وفاة قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ