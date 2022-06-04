تغريدة أصابت الجميع بالحيرة.. هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

رغم مرور 6 سنوات على رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، إلا أنه مازال يترك فراغا كبيرا في السينما المصرية، حيث كانت له الكاريزما الخاصة به، وحضوره الكبير على الشاشة، ويجعل كل من يشاهده يشعر بصدق دوره الفني الذي يؤديه.

كان الفنان الراحل محمود عبد العزيز تركيبة استثنائية، حيث كان فنانا مصريا من الطبقة المتوسطة، فبرع في تجسيد شخصية المواطن المصري كما كان على الحقيقة، إلا أنه أثار الجدل قبل رحيله، بعد كتابته تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

بعد أن انتهى الفنان الراحل محمود عبد العزيز من تصوير مسلسل «رأس الغول»، في عام 2016، كتب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها « راس الغول هيكون آخر عمل ليا وهيتعرض في رمضان، أتمنى من ربنا أنه يعجبكم».

أثارت التغريدة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توقع الكثير من متابعي ومحبي الفنان محمود عبد العزيز أنه قرر اعتزال الفن نهائيًا، إلا أنه سارع بإصلاح الأمر طالبًا من رواد تويتر التمهل عليه قليلاً فهو حديث التعامل مع السوشيال ميديا، وأنه كان يقصد كلمة أحدث بدلاً من آخر.

بعد أن توفى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تذكر الجميع تلك الواقعة، وبات يتكرر حينها سؤال هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟.

محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز

وُلد الفنان الراحل محمود عبد العزيز في 4 يناير عام 1946م، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة، ثم أكمل الدراسات العليا، وحصل على درجة الماجستير في تربية النحل، ليبدأ بعد ذلك مسيرته الفنية من خلال مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورًا في المسلسل مع محمود ياسين، ونيللي.

انطلق الفنان محمود عبد العزيز في السينما من خلال فيلم «الحفيد» الذي يُعد أحد كلاسيكيات السينما المصرية التي مازال يشاهدها الكثير من جماهير السينما حتى الآن، ثم بدأت بعد ذلك رحلته مع البطولة منذ عام 1975م من خلال فيلم «حتى أخر العمر».

الأعمال الفنية لـ محمود عبد العزيز

قدم الفنان الراحل محمود عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة حيث قدم بطولة 84 فيلمًا سينمائيًا، وأخرج فيلم « البنت الحلوة الكدابة»، وتنوعت أفلامه ما بين الرومانسية والكوميدية والواقعية، والتي حققت نجاحًا منذ العرض الأول لها.

توج الفنان الراحل محمود عبد العزيز ملك في قلوب جماهيره العريضة، وتربع على عرش البطولات السينمائية والتليفزيونية على بساطته وتلقائيته الساحرة.

الفنان الساحر محمود عبد العزيز

وفاة محمود عبد العزيز

عانى الساحر محمود عبد العزيز من إصابته بأمراض نادرة، عاش بها لسنوات طويلة في حياته، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية حياته، وأصيب قبل وفاته بسنوات بمرض في عينية جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة الشمس، حيث كان يتسبب الضوء في إحداث ألم شديد في عينيه.

قبيل وفاته أُصيب محمود عبد العزيز بمرض السرطان، الذي سيطر على الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل حالته ميؤسا من علاجها، ورحل في 12 نوفمبر عام 2016.