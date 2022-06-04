كمال أبوعيطة: لم أنتقص من تاريخ الوفد وطريقة انتقادي لا تليق.. فيديو

أكد كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن حزب الوفد وطني وذو تاريخ كبير لكنه يفتقد انعكاس هذا التاريخ خلال هذه الأيام، قائلا "شرفت بالحبس مع فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد وعبد الفتاح باشا حسن وغيرهم من قادة الوفد".

وأوضح كمال أبو عيطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تصريحاته عن حزب الوفد مقصوده منها افتقاد دور الحزب التاريخي وليس انتقاص من تاريخ الوفد وهذا احساسه بغياب الوفد، متابعا: "يوجد وفديين عندهم نفس الغيرة والحرص واللي فهم غلط هو حر وأنا اكثر حرصا على وجود الوفد".

وعبر كمال أبو عيطة، عن رفضه طريقة تعبير حزب الوفد عن تصريحاته بشأن قوله أن حزب المحافظين هو حزب الامة الجديدة وأن الوفد يعاني من مشاكل داخلية، قائلا: "طريقة انتقادي كانت لا تليق وحزب الأمة دور وليست اسماء تصك إلى الابد، والشأن الداخلي لحزب الوفد يخص حزب الوفد ولكن الحزب شخصية اعتبارية ويجوز نقدها".

https://youtu.be/chW86w1VS1k