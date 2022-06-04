البطاطس والفلفل بـ3 جنيهات..أحمد موسى يعرض تقريرا عن أسعار الخضراوات بسوق العبور

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في التقرير، :" لا توجد ازمة في أي منتج سواء كان خضروات او فاكهة ".

وأضاف حاتم النجيب: " نعمل على زيادة المعروض من السلع بما يؤدي إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة على مدار العام، ونعمل على زيادة إنشاء الأسواق في مختلف انحاء الجمهورية".

وتابع حاتم النجيب:" نعمل وفق تعليمات الرئيس السيسي من أجل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة في العديد من المنافذ في مختلف أنحاء الجمهورية ".



وقال احد التجار:" هناك وفرة في الخضروات والفاكهة، والبطاطس بـ 3 جنيه، والفاصوليا من من 4 لـ 6 جنيه ، والملوخية بـ 4 جنيه والفلفل الرومي بـ 3 جنيه والبامية من 20 لـ 25 جنيه ".



وعلق الإعلامي أحمد موسى، قائلا :" نتابع بشكل دوري أسعار الخضروات والفاكهة من داخل اسواق الجملة في مختلف أنحاء الجمهورية ".