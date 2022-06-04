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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطاطس والفلفل بـ3 جنيهات..أحمد موسى يعرض تقريرا عن أسعار الخضراوات بسوق العبور

سوق العبور
سوق العبور

عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا عن أسعار الخضراوات  والفاكهة في سوق العبور.

وقال  حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في التقرير، :" لا توجد ازمة في أي منتج سواء كان خضروات او فاكهة ".

وأضاف حاتم النجيب: " نعمل على زيادة المعروض من السلع بما يؤدي إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة على مدار العام، ونعمل على زيادة إنشاء الأسواق في مختلف انحاء الجمهورية".

وتابع حاتم النجيب:" نعمل وفق تعليمات الرئيس السيسي من أجل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة في العديد من المنافذ في مختلف أنحاء الجمهورية ".


وقال احد التجار:" هناك وفرة في الخضروات والفاكهة،  والبطاطس بـ 3 جنيه، والفاصوليا من من 4 لـ 6 جنيه ، والملوخية بـ 4 جنيه والفلفل الرومي بـ 3 جنيه  والبامية من 20 لـ 25 جنيه ".


وعلق الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"  نتابع بشكل دوري أسعار الخضروات والفاكهة من داخل اسواق الجملة في مختلف أنحاء الجمهورية ".

أحمد موسى اسعار الخضراوات سوق العبور اخبار التوك شو

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