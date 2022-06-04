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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخلافات الجيرة.. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب منذ قليل، 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين طرفين بعزبة الآلف التابعة لقرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي بالدلنجات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بعزة الألف بدائرة مركز الدلنجات وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وتمت السيطرة عليها وفرض كردون أمني معرفة قوات الشرطة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من:"إبراهيم.م.ا، 30 عامًا، سارة.ع.ا، 22 عامًا، عزيزة.م.ا، 40 عامًا، محمد.ن.ا، 70 عامًا، سعيد.ع.ع، 42 عامًا، محمد.ا.ا، 38 عامًا، امام.م.ا، 28 عامًا، 28 عامًا، أحمد.ع.ا، 20 عامًا"، وتم نقلهم لمستشفي الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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