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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا : اتحاد الكرة وكيروش لما يتوصلا لاتفاق بشأن التجديد

كيروش
كيروش

تحدث نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، عن أسباب رحيل مواطنه كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر في الفترة الماضية.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش مع منتخب مصر رغم عدم التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "اتحاد الكرة أراد استمرار كارلوس كيروش في منصبه، ولكن فب النهاية لم يتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة المصري بشأن التجديد".

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد فشله في التأهل مع الفراعنة إلى كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

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