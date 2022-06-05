نجم الأهلي السابق: تصريحات موسيماني منطقية .. ولابد من تحسين الملاعب الإفريقية

اتفق عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، مع تصريحات الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بخصوص أزمة مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “أتفق مع تصريحات موسيماني ولابد من تطوير المسابقات الأفريقية”.

وتابع: “لابد من تحسين الملاعب في أفريقيا مثلما يحدث في أوروبا”.

واختتم: “تصريحات موسيماني منطقية، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحتاج النقد، لكونه قدم كل شئ ليحصل الوداد المغربي على اللقب الأفريقي”.

يُذكر أن الأهلي تعرض للخسارة أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.