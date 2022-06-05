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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السعودية تطلق مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن

شعار طريق مكة
شعار طريق مكة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت مبادرة "طريق مكة" ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، وذلك في خمس دول هي (باكستان ، وماليزيا ، وإندونيسيا ، والمغرب ، وبنجلاديش) .

وأفاد حنفي أن الداخلية السعودية أعلنت أن هذه المبادرة "ضيوف مكة" تهدف إلى إستقبال ضيوف الرحمن ، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر ، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية ، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة ، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية ، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة .

وأختتم حنفي أنه عند وصول ضيوف الرحمن إلى المطارات المخصصة لإستقبال الحجاج ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المُنورة ، بمسارات مخصصة ، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم .
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي "سدايا" ، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ، والمديرية العامة للجوازات .

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