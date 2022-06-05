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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط دواجن ومشتقاتها وحمام غير صالحة للاستخدام الآدمي بمحل شهير بحدائق الأهرام

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق والمحال بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.
 

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الأسواق والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين.

 

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢١٠ كجم دواجن ومشتقاتها وحمام غير صالحه للاستخدام الادمي ومجهولة المصدر وتظهر عليهم علامات تغير في الخواص الطبيعية مما يمثل خطراً وذلك بمحل بيع دواجن بالعنوان ٤٠٩ ن بشارع الجيش بالبوابة الرابعة وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
 

جاءت الحملات بإشراف من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم بمتابعة من أحمد أمام نائب قطاع هضبة الأهرام ، والتي تأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.
 

محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة الطب البيطري اللواء احمد راشد شارع المنتجات الغذائية

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