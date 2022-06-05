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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظ البحيرة بنسبة نجاح 72%

البحيرة
البحيرة

اعتمد منذ قليل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٢٪، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ١١٥٨٧٨ طالبا وطالبة حضر منهم ١١٤١٤٣ طالبا نجح منهم ٨١٧٠٣ طلاب.

كما ٱعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين  لها ٤٦٧٠ طالبا وطالبة حضر منهم ٤٦٦٣ نجح منهم ٣٦٦٢ بنسبة نجاح ٧٩% .

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح  ٧٥ ٪ حيث بلغ اجمالى عدد الطلاب المتقدمين ٤ طلاب حضر منهم  ٤ طلاب ونجح ٣ طلاب.

وفى ذات السياق اعتمد اللواء المحافظ نتيجة اعدادية تلمذة صناعية حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ١٢٠ طالبا وحضر منهم ١١٨ ونجح منهم ١١٨ بنسبة نجاح ١٠٠% . 

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين ٣٣ طالب و حضر منهم ٣٣ طالب ونجح منهم ٣١ بنسبة ٩٤%.

ويتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، وسيتم رفع النتيجة بعد قليل على البوابة الإلكترونية للمحافظة

وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية محافظ البحيرة وزارة التربية الفصل الدراسي الثاني النتيجة التعليم يوسف الديب

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