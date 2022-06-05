النجم الأمريكي ذا روك يفاجئ أمه بشراء منزل جديد لها.. فيديو

أبكى النجم الأمريكي الشهير "ذا روك" أمه حين فاجأها بشراء منزل جديد لها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، نشر النجم الأمريكي ، البالغ من العمر 50 عامًا، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام ، مقطع فيديو لرد فعل والدته ، أتا جونسون ، 73 عامًا، بعد أن اشترى لها منزلا جديداً.

وكتب " ذا روك" تعليقًا صريحًا عبر مقطع الفيديو، "أحبك يا أمي ومفاجأة!"، فيما بدأ الفيديو بظهور والدة النجم الأمريكي، واقفة خارج المنزل الذي أمامه باب أسود كبير.

واصل الممثل في شرحه، "عندما كنت طفلاً صغيراً ، كانت أكره رؤية أمي وهي تبكي ولكن هذه الأيام، سأكون سعيداً برؤية دموع الفرح لها" مضيفاً عبر منشوره : "لقد فاجأت أمي واشتريت لها منزلًا جديدًا."

قال إن والدته أخبرته "مرارًا وتكرارًا خلال السنوات القليلة الماضية ، بعد حياة من السفر، أنها تريد أن يكون هذا المنزل هو آخر منزل لها وذلك هو حلمها.''