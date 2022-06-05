نشرة أحبار العالم.. الحزب الحاكم في الهند يوقف المسؤول عن التصريحات المسيئة للنبي محمد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بأمريكا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

الهند تطرد مسئول بالحزب الحاكم بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد

أفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، علّق عمل المتحدث باسمه بعد تصريحات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

بعد الإساءة للنبي.. الكويت تستدعي سفير الهند وتطالب باعتذار علني

استدعت وزارة خارجية الكويت اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى الكويت حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللاسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

استدعت إيران، اليوم الأحد، سفير الهند في طهران وأبلغته احتجاجها على الإساءة للرسول في أحد البرامج التلفزيونية الهندية.

السعودية : نشجب ونستنكر التصريحات المسيئة لـ النبي بالهند

أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بياناً أدانت فيه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي والتي حملت إساءة للنبي محمد.

لافروف يلغي زيارته لـ صربيا بسبب إغلاق 3 دول مجالها الجوي أمامه

ألغى رئيس الوزراء الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، زيارته المقررة إلى صربيا، بعد قرار بلغاريا ومقدونيا والجبل الأسود إغلاق مجالهما أمام طائرته.

مقتل جنرال روسي كبير شرق أوكرانيا

قتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا، حسبما قال صحفي روسي في وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد، مما يزيد من سلسلة الخسائر العسكرية رفيعة المستوى التي تكبدتها موسكو.

30 قذيفة في 10 دقائق..قصف مكثف من أوكرانيا على دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ30 قذيفة خلال 10 دقائق.

6 قتلى و25 جريحًا في إطلاق نار جماعي بـ فيلادلفيا وبنسلفانيا وتشاتانوجا

قالت الشرطة الامريكية اليوم الأحد، إن إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا وبنسلفانيا وتشاتانوجا بولاية تينيسي خلف ستة قتلى على الأقل وأكثر من 25 جريحًا في أحدث حالات عنف مسلح بعد المذابح الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما.

مقتل 3 وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بالرصاص بعد إطلاق نار خارج ملهى ليلي في تشاتانوجا بولاية تينيسي الليلة الماضية، وهو ثاني حادث إطلاق نار جماعي في المدينة خلال الأسبوع الماضي.