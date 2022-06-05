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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يلغي زيارته لـ صربيا بسبب إغلاق 3 دول مجالها الجوي أمامه

صدى البلد

ألغى رئيس الوزراء الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، زيارته المقررة إلى صربيا، بعد قرار بلغاريا ومقدونيا والجبل الأسود إغلاق مجالهما أمام طائرته.

وحسب "روسيا اليوم"، اعتبر رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريجوري كاراسين، رفض بعض الدول الأوروبية السماح لطائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف عبور أجوائها إلى صربيا، مؤشرا على عقدة نقص سياسي.

وقال كاراسين في تصريح على قناته عبر "تلجرام" إن "رفض بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة لافروف بالعبور إلى صربيا يثير الكثير من المشاعر، أحدها أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحصار المادي للتواصل بين الممثلين الروس والشركاء الأجانب سيعزز إجماع الموقف الأوروبي تجاه روسيا".

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وأضاف: "في الواقع هذا مؤشر على عقدة الدونية السياسية".

وكانت صحيفة Vecherniye Novosti الصربية أفادت بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا.

وأكدت السفيرة الروسية في صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، أن بلغاريا رفضت توفير ممر جوي لطائرة لافروف.

لافروف صربيا بلغاريا مقدونيا الجبل الأسود

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