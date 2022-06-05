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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

إيران تستدعي سفير
إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي

استدعت إيران، اليوم الأحد، سفير الهند في طهران وأبلغته احتجاجها على الإساءة للرسول في أحد البرامج التلفزيونية الهندية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "رسول موسوي المدير العام لدائرة جنوب آسيا في الخارجية الإيرانية، استدعى السفير الهندي لدى طهران، وأبلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا على الإساءة للنبي محمد (ص) في برنامج تلفزيوني بالهند".

وأعرب سفير الهند، عن أسفه ورفضه لأي إساءة لنبي الإسلام، مؤكدا أن "هذا لا يمثل موقف حكومة الهند التي تولي الاحترام للأديان، وأن الشخص المسيء للنبي لا يتولى أي منصب حكومي، وإنما فقط لديه منصب حزبي، وقد تم طرده من هذا المنصب".

من جهتها، استدعت وزارة خارجية الكويت اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى الكويت حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللاسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه في الوقت الذي ترحب فيه الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عنه ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة "نطالب باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية والتي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".

وأشارت الكويت إلى أن "إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".

فيما فادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، علّق عمل المتحدث باسمه بعد تصريحات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت قناة "NDTV" الهندية، إن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

وأضاف الحزب في بيانه أن "حزب بهاراتيا جاناتا يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين".

جاء ذلك بعد تغريدة شرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مسيئة للنبي محمد.

ونشر المسؤول الهندي على حسابه بموقع تويتر تغريدة مثيرة للجدل بشأن زواج النبي محمد من السيدة عائشة، ما أثار غضبا وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الدول العربية.

وانتقد نشطاء تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، مؤكدين أن سياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.

وتصدر هاشتاج  #إلا_رسول_الله_يا_مودي منصات التواصل الاجتماعي، حيث رفض كثيرون الهجوم الواضح على النبي محمد.

وامتد الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تغريدة المسؤول الهندي، ووصل إلى حد المطالبة بمقاطعة البضائع القادمة من الهند.

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