عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رمضان السيد: محمد صلاح مظلوم مع المنتخب.. وإيهاب جلال معذور.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

قال رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، إن حصد منتخب مصر للثلاث نقاط أمام غينيا، هو الأمر الإيجابي الوحيد للمباراة، موضحًا أن ما قدمه اللاعبين، هو استمرار للأداء السيء الذي ظهر به منتخبنا تحت قيادة كارلوس كيروش.

وأضاف رمضان السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح مظلوم مع المنتخب الوطني، ولا يمكن مقارنة الأداء الذي يقدمه مع الفراعنة بأداءه في ليفربول.

وتابع حديثه، أن إيهاب جلال لديه عذره كون أن هذه المباراة هي الأولى له مع المنتخب الوطني، لذلك يحتاج لمزيد من الوقت، من أجل الحكم على طريقة أداء المنتخب تحت قيادته.

وواصل حديثه، أن مباراة مصر وإثيوبيا المقبلة، من المفترض أن يظهر المنتخب الوطني بأداء أفضل بكثير مما قدمه أمام غينيا، خاصة وأنه سيكون هناك بعض من الانسجام.

رمضان السيد منتخب مص ة كارلوس كيروش محمد صلاح المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

ترشيحاتنا

الأول على إعدادية القاهرة: نفسي أطلع مهندس معماري| فيديو

Truphone.. قصة شركة اتصالات بريطانية تم بيعها بدولار واحد.. تفاصيل

حازم إمام يكشف عن المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الاولمبي.. فيديو

مزيج من JEEP ولامبورجيني.. إطلالة خاطفة للأنظار وحش "جيبورجيني" |صور

حكم ترك صلاة الفجر بسبب الجنابة .. وهل يجوز رفعها بالوضوء ؟

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 -6 -2022

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ