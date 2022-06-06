رمضان السيد: محمد صلاح مظلوم مع المنتخب.. وإيهاب جلال معذور.. فيديو

قال رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، إن حصد منتخب مصر للثلاث نقاط أمام غينيا، هو الأمر الإيجابي الوحيد للمباراة، موضحًا أن ما قدمه اللاعبين، هو استمرار للأداء السيء الذي ظهر به منتخبنا تحت قيادة كارلوس كيروش.

وأضاف رمضان السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح مظلوم مع المنتخب الوطني، ولا يمكن مقارنة الأداء الذي يقدمه مع الفراعنة بأداءه في ليفربول.

وتابع حديثه، أن إيهاب جلال لديه عذره كون أن هذه المباراة هي الأولى له مع المنتخب الوطني، لذلك يحتاج لمزيد من الوقت، من أجل الحكم على طريقة أداء المنتخب تحت قيادته.

وواصل حديثه، أن مباراة مصر وإثيوبيا المقبلة، من المفترض أن يظهر المنتخب الوطني بأداء أفضل بكثير مما قدمه أمام غينيا، خاصة وأنه سيكون هناك بعض من الانسجام.