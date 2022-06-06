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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6- 6 -2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-6-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-6-2022 :

أسعار الحديد والأسمنت الإثنين 6 يونيو 2022

بعد استقرار الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-6-2022

أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

الدواجن البيضاء : 3 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 36 الي 38 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بارتفاع 2 جنيه عن الأسبوع الماضي.

الدواجن البلدى :  بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو 

الدواجن 

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.25_5.5 جنيه 

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-56 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع قبل الماضي، ووصل سعر الأبيض بين  52-53 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 60-63 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط المولار  بين 31 -32 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اسعار البيض الكتاكيت اسعار الدواجن والبيض أسعار البط اليوم الدواجن

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