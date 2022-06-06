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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت: سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ ردًا على كوريا الشمالية.. ومطالبات عربية للهند باعتذار علني عن الإساءة للرسول

صدى البلد

السيسي: مصر لم تدخل في حروب مع أشقائها من أجل زيادة حصتها من مياه النيل
الكويت تطالب الهند باعتذار علني عن التصريح المسيء للرسول
الإرياني: ميليشيا الحوثي تحاول نسف مفاوضات عمّان
حاكم لوجانسك: أوكرانيا تسيطر على نصف سيفيرودونيتسك


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر لم تدخل في حروب مع أشقائها من أجل زيادة حصتها من مياه النيل، مضيفًا خلال إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، أن حصة مصر من المياه تبلغ 55 مليار متر مكعب وهي حصة لم تتغير على مدار السنين منذ أن كان عدد سكان مصر يتراوح بين 3 و4 ملايين نسمة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الخارجية الكويتية طالبت الهند بتقديم اعتذار علني وعقاب مسؤول في الحزب الحاكم على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير جمهورية الهند لديها، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلّمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

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ونقلت "الجريدة" عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله إن إعلان الحوثيين عن نيتهم السير بإجراءات وصفها بالأحادية هي "محاولة لنسف المفاوضات" المنعقدة في الأردن لرفع الحصار عن محافظة تعز.

دوليًا، قالت "القبس" إن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أعلنت أن سيول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ من نوع (أرض-أرض) وأطلقت على أهداف مختلفة لتؤكد قدرة سيول وواشنطن على صد أي هجوم من كوريا الشمالية.

كما بينت أن الولايات المتحدة أطلقت 7 صواريخ، وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخا واحدا، وكان إطلاق الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية بقليل.

وأشارت "الأنباء" إلى أنه بعد تبادل التصريحات المتناقضة حول وضع المدينة المهمة في الشرق الأوكراني، أكد حاكم منطقة لوجانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، أن القوات الأوكرانية تسيطر على نحو نصف المدينة.

وأوضح أن السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية، وأكد أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات وقعت السبت.

 

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