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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 9979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1735 نقطة.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 6-6-2022

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ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-6-2022

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12302 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2635 نقطة.

 

مؤشرات البورصة البورصة المصرية الأسهم المتوسطة الشركات المتوسطة صعد مؤشر

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