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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة لفحص اتهامات الفساد الإداري بجمعية اللاعبين المحترفين

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

توجهت اليوم اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنه ٢٠٢٢ الي مقر جمعية المحترفين للتحقيق في اتهامات الفساد و التزوير الخاصة بمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين بعد أن تقدم ناصر عيد المحامي الخاص بكل من اللاعبين أحمد محمد عبدالقادر وأحمد ناصر عضوا الجمعية مستندات خطيرة تثبت تورط مجلس إدارة الجمعية الذي يترأسه مجدي عبدالغني في قضايا فساد و تربح و تزوير .

و من المنتظر أن تنهي اللجنة عملها في التحقيق في المخالفات المقدمة لوزارة التضامن الإجتماعي في الأيام القليلة القادمة لترفع تقريرها للوزيرة نڤين القباچ لتحويل القضية إلي نيابة الأموال العامة و الجهات الرقابية المنوطة بمكافحة الفساد في حال ثبوت المخالفات المقدمة .

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