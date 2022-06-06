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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة استرداد أراضي الدولة: 51 ألف مواطن تسلموا عقود التقنين.. فيديو

استرداد أراضي الدولة
استرداد أراضي الدولة

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك 51 ألف مواطن استلموا عقود التقنين، معقبا: "هذا يعني أن الدولة جادة في تقنين الأوضاع".

 

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك 42 ألف عقد تقنين جاهزين للتسليم، وسيتم تسليمهم للمواطنين فور الانتهاء من الإجراءات وتسديد المبالغ المستحقة".


وأشار: "ليس من فلسفة أو هدف الدولة جميع المبالغ المالية من إجراءات التقنين"، مؤكدا: "الهدف الأساسي هو حق المواطن ومراعاة حق المواطن بالأساس حق المواطن وأن يكون للمواطن حق قانوني".

 

وأوضح أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة،: "هناك مراعاة للبعد الاجتماعي في إجراءات التقنين، وتم تقديم العديد من التسهيلات لإنهاء إجراءات التقينين، ومنها عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضي الدولة بالمحافظات، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ".


وتابع أنه يتم حاليا العمل على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شئون أراضي الدولة، يتلافى كافة المشاكل والثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة ويوحد جهة التعامل على أراضي الدولة بما يضمن حماية أملاك الشعب وفى الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير أراضي من الدولة.

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