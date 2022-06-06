تحالف الأحزاب: لابد من احترام جميع الآراء من أجل مصلحة الوطن

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل إن الأحزاب موجودة علي أرض الواقع وليس شرطا أن تكون ممثلة فى المجالس النيابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في العالم يعرف كل الأحزاب داخل دولته.

وأضاف “مطر”، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمشاركة 40 حزبا: أننا نريد المزيد من الأحزاب لكي تتناسب مع النسبة السكانية المصرية، مشيرا إلى أنه من يمكن أن نجد احزابا ليست كبيرة ولكن يكون بداخلها عقول تقدم أفكارا للوطن.

من جانبه، أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار أنه لابد أن يتم التقاء الرؤية وأن يتضمن الحوار الوطني مناقشة فعالة تصل للقيادة السياسية وأن يكون الحوار موضوع التأكيد على ضرورة احترام الآراء حتى وإن كان هناك اختلاف من أجل مصلحة الوطن.

وقال درويش، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمشاركة 40 حزبا، إن الدولة لابد وأن تهتم بالأفكار والرؤية التى تقدمها الأحزاب ،من أجل الخروج بنتائج إيجابية.

من جانبه، أكد النائب عفت السادات عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني، بداية الطرق وسيكون إنتاجه مثمر، مشيرًا إلى أنه لابد من القضاء على أزمة الزيادة السكانية وتشغيل المصانع المغلقة.