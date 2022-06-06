رشاد عبده: الترويج للاستثمار العربي في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الترويج للاستثمار في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية.

وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر اتجهت مؤخرًا إلى الترويج للاستثمار العربي، فقامت بدعوة كل من السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، للقيام بمشروعات استثمارية حسب ما يناسب كل دولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي لتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب.

والتقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.