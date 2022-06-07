رياضة كفر الشيخ تعلن موعد اختبارات الانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي



أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ عن فرصة ذهبية للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لكرة السلة التابع لوزارة الشباب للمرحلة العمرية مواليد 2010 / 2011 / 2012، وتم تحديد موعد الاختبار يوم 19 يونيو الجاري.



وتتولى وزارة الشباب والرياضة الصرف على اللاعبين، حيث يحصل اللاعب الذي يقع عليه الاختيار على راتب شهري، ويتسلم كل لاعب الملابس الخاصة باللعبة من بدلة تدريب وأطقم تدريب ومباريات وأحذية رياضية وخلافه، يتم توفير أدوات للتدريب على أعلى مستوى.

ويقوم بالتدريب نخبة مميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر، شرط ألا يقل طول اللاعب عن 150 سم، وعلى من ينطبق عليه شرط الطول ويرغب في الانضمام للمشروع التواصل مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ.