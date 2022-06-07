التعدد برخصة.. نشوى الديب تكشف تفاصيل تقدمها بمشروع قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، من القضاة أمر محترم ومن شأنه أن يسهم في إصدار القانون في صالح الأسرة المصرية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه اللجنة لن تنحاز لطرف على حساب آخر، موضحة أنها أعدت مشروع قانون وتقدمت به لوزير العدل وبعض المؤسسات .



وأضافت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها قدمت مشروع قانون للأحوال الشخصية لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه من قبل 60 نائبًا، موضحة أنه يجب على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أن تنتهي من عملها في 15 يومًا.



وأشارت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بها يتناول كل ما يتعلق بالزواج بداية من الخطوبة، والتعدد يجب أن يكون برخصة من المحكمة، وتمنح له تصريح، يسلمه للمأذون وهذا من شأنه أن يساعد في تحقيق العدل.