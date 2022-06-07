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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. السجن وغرامة 100 ألف درهم عقوبة التحصيل على أموال من المخدرات

الإمارات
الإمارات

أوضحت النيابة العامة في الإمارات عقوبة التحصل على الأموال وغيرها من جرائم الاتجار والتعامل بالمخدرات.

وذكرت النيابة الإماراتية في بيان لها   أنه "طبقاً للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

وببنت المادة القانونية نصت على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل مَن حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون بوصفها أسلوب حياة.

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الامارات المخدرات النيابة العامة النيابة الإماراتية السجن والغرامة المواد المخدرة

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