رئيس مصلحة الدمغة: الأسواق تشهد حالة من الثبات النسبي

قال أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بسبب الوضع العالمى والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضاية دى إم سى، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لزيادة ارتفاع الذهب، ومن ثم بدأ منحنى الانخفاض يقل بالشكل التدريجى.

وأشار رئيس مصلحة الدمغة، إلى أنه بعد انتهاء فترة الأعياد وعودة الأسواق للعمل، بدأ الفرق بين السعر العالمى والمحلى يتقلب، لافتاً إلى أن الوضع الحالى لأسعار الذهب فى انخفاض.

وتابع رئيس مصلحة الدمغة، أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض وغير متوقع أن نشهد مرة أخرى ارتفاعا حادا فى أسعار الذهب مرة أخرى، مؤكداً أن الأسواق تشهد حالة من الثبات النسبى.