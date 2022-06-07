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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي عن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية: الأسماء تعيد هيبتها.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعربت الاعلامية لميس الحديدي عن سعادتها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز النيل، مشيرة إلى أن الاسماء المعلنة تحمل أسماء مشهورة في مجالات الادب والثقافة والفنون.

وتابعت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  ON: أشعر بهذه الاسماء أنها أعادت لجوائز الدولة هيبتها، لاننا كنا في فترة كانت هذه الجوائز تعبر عن الوسط الثقافي بشكل حقيقي لكن الاسماء الان مشرفة  ومعبرة عن الوسط الثقافي.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة «التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي الاعلى للثقافة

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