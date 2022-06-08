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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلاب مدرسة الرقص بخاركيف يحتفلون بتخرجهم باستعراض الفالس على الأنقاض

مدرسة الرقص في خاركيف
مدرسة الرقص في خاركيف

عرضت فضائية " يورنيوز " لقطات من احتفال طلاب  مدرسة الرقص في خاركيف برقصة الفالس على أنقاض مدرستهم  . 

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدمار الذي لحق بمدينة خاركيف، بأنه رمز لحرب الإبادة الروسية وخسائرها خلال هذا الصراع.

وقال في رسالة فيديو، خلال زيارته الأولى منذ العملية العسكرية الروسية:" المباني السكنية السوداء المحترقة ونصف المدمرة تواجه الشرق والشمال بنوافذها- حيث كانت المدفعية الروسية تطلق قذائفها".

وتابع زيلينسكي يمكن لروسيا أن تنظر إلى تلك المنازل مثل المرايا، مضيفا: " ترى كم خسرت خلال 95 يوما من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا".


 

خاركيف طلاب مدرسة الرقص في خاركيف فضائية يورنيوز توك شو

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