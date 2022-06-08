طلاب مدرسة الرقص بخاركيف يحتفلون بتخرجهم باستعراض الفالس على الأنقاض

عرضت فضائية " يورنيوز " لقطات من احتفال طلاب مدرسة الرقص في خاركيف برقصة الفالس على أنقاض مدرستهم .

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدمار الذي لحق بمدينة خاركيف، بأنه رمز لحرب الإبادة الروسية وخسائرها خلال هذا الصراع.

وقال في رسالة فيديو، خلال زيارته الأولى منذ العملية العسكرية الروسية:" المباني السكنية السوداء المحترقة ونصف المدمرة تواجه الشرق والشمال بنوافذها- حيث كانت المدفعية الروسية تطلق قذائفها".

وتابع زيلينسكي يمكن لروسيا أن تنظر إلى تلك المنازل مثل المرايا، مضيفا: " ترى كم خسرت خلال 95 يوما من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا".



