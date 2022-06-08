إيركايرو تضم 13 طائرة جديدة لأسطولها الجوي بنهاية العام الحالي

تعتزم شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، زيادة أسطولها الجوي من الطائرات إلى 23 طائرة بنهاية العام الجاري 2022، حيث أنها تشغل حاليا 10 طائرات من أحداث الطرازات A320neo/ceo، على رحلاتها الداخلية والدولية.

وتضيف شركة إيروكايرو لأسطولها الجوي، خلال العام 2022، وفقا لخطة تحديث أسطولها الجوي الموضوعة منذ عام 2018، 7 طائرات جديدة من طراز A320neo، و6 طائرات من طراز ATR72-600k، لتختم عامها الجاري بضم 12 طائرة ضمن أسطولها الجوي.

وتستهدف شركة إير كايرو، خلال الفترة القادمة، فتح خطوط جديدة داخل القارة الأفريقية، وأيضا فتح خطوط سير جديدة غير تقليدية بين المطارات الداخلية، بالإضافة إلى التشغيل بشكل تكاملي للرحلات الجوية مع الشركة الوطنية مصر للطيران، من مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وتستهدف شركة إيركايرو، خلال موسم الشتاء القادم، الوصول إلى 32 نقطة تشغيلية حول العالم، بعد فتح الخطوط الجديدة وتحديث أسطولها الجوي بضم طائرات جديدة. وتطير ايركايرو حاليا إلى 25 نقطة تشغيلية إلى مختلف المناطق والبلدان.