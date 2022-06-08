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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الباقي جمال: أي مدرب يقود الأهلي يتوج ببطولات.. وموسيماني مستواه هبط

صدى البلد

قال عبد الباقي جمال المدير الفني السابق لوادي دجلة، إن بداية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع الأهلي، كانت جيدة للغاية، إلا أن المستوى استمر في الهبوط مع مرور الوقت.

وأضاف جمال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أي مدرب يتولى تدريب الأهلي، يستطيع التتويج معه ببطولات، خاصة وأن شخصية الأهلي ولاعبيه مؤهلة لذلك.

وبشأن رحيله عن وادي دجلة، قال إنه رحل بعد خسارته مباراة وسعت الفارق في النقاط مع الداخلية الذي نجح في التأهل إلى الدوري الممتاز عن المجموعة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي، لجأت لمدرب آخر، لتجديد الفكر.

واختتم تصريحاته، أنه يعتمد على طريقة اللعب الهجومية والاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس من وسط ملعبه، موضحًا أنه آخر 11 مباراة خاضهم مع وادي دجلة العام الماضي بالدوري خسر فيهم مباراتين فقط كانا أمام الأهلي والزمالك.

الأهلى موسيمانى وادي دجلة بيتسو موسيماني تدريب الأهلى قناة صدي البلد هاني حتحوت

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