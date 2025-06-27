ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع الزيوت بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مصنع للزيوت بالقتاطر الخيرية، لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع زيوت بعزبة الشواربي التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع أي خسائر بشرية. وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الزيوت بعزبة الشواربي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.