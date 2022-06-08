مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية ومواجهات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أٍسيا.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

أوغنداX النيجر– الساعة 3 مساء

الجابونX موريتانيا– الساعة 6 مساء

الكونغوX غامبيا– الساعة 6 مساء

تنزانياX الجزائر– الساعة 6 مساء

بنينX موزمبيق– الساعة 9 مساء

السودان X جمهورية الكونغو– الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

إيرلنداX أوكرانيا– الساعة 8:45 مساء على قناة Diema Sport HD

بلجيكاX بولندا– الساعة 8:45 مساء على قناة TVP Sport HD

ويلزX هولندا– الساعة 8:45 مساء على قناة Diema Sport 2 HD

إسكوتلنداX أرمينيا– الساعة 8:45 مساء على قناة Premier Sports 1 HD

مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا 2023

فلسطينX مونغوليا– الساعة 11 صباحا

البحرينX بنغلادش– الساعة 11:15 صباحا

الكويتX إندونيسيا– الساعة 6:15 مساء

الأردنX النيبال– الساعة 9:15 مساء