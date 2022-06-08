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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بترعة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي ترعة على الطريق الزراعي، دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة بترعة على الطريق الزراعي دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أثناء سيرها على الطريق الزراعي بدائرة المركز، ما أدى إلى إصابة 4 كل من:"هشام. ر. ف- 30 عامًا- مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين. ف. ع- 25 عامًا- مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء. ا- 23 عامًا- مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى. إ. م- 24 عامًا- مُصاب باشتباه كسر".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم استخراج السيارة من الترعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سيارة ترعة المراغة انقلاب

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