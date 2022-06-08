محمود غيث: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري إنجاز عظيم غير مسبوق

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: إن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى إنجاز عظيم غير مسبوق وما يحدث الآن تطبيق لأول خريطة تنمية شاملة فى الوقت المعاصر بتنمية شاملة فى كافة القطاعات.

وأضاف " غيث " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الريف المصرى كان فى السابق نقطة خطيرة مولدة للعشوائيات وأوجه القصور التى اتجهت للزحف نحو الحضر منوها أن القيادة السياسية امتلكت خطة شاملة للتنمية العمرانية لتنمية الريف والحضر وهى تنمية شاملة لكافة اوجه الحياة من الخدمات والأنشطة فى منظومة متكاملة بين الريف والحضر .



وأشار إلى مبادرة حياة كريمة ترتكز على إضافة مساحات عمرانية تعادل رصيد الأجيال وتنمية شاملة بتكلفة وصلت 700 مليار جنيه و 4600 قرية و 30 ألف نجع وكفر وتنمية كافة المواقع وتطويرها فى الريف المصرى والأنشطة الزراعية ، الطرق والكبارى ، تبطين الترع بإجمالى 20 ألف كم والانتقال من العيش فى مساحة 7% إلى 14% نحو خريطة عمرانية شاملة والانطلاق فى كافة الجوانب الخدمية .