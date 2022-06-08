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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسمياني: رغبة الأهلي في الفوز بكل مباراة سبب رحيل المدربين

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن الجماهير والإدارة ترغب في تحقيق الفوز في كل مباراة. يشارك بها الفريق وهو أمر لم ير مثله مع أي فريق آخر لذلك لا يستمر مدرب فترة طويلة. 

وأضاف في حوار صحفي أجراه مع صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية أن الأهلي مازال ينافس علي بطولة الدوري المصري الممتاز مشددا أن الأهلي متأخر في الترتيب ولكن هناك عدد من المباريات المؤجلة بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية لو فاز بها سيعود للصداره. 

وتابع أنه لديه رغبه في تحقيق الفوز ببطوله الدوري خاصة وأن الزمالك ليس في أفضل حالاته هدا للموسم بالإضافه لأن بيراميدز يتعثر كثيرا. 

  

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