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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسام عبد الغفار: مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health ExCon جنى ثماره المرجوة

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon» والذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمته الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة، بمشاركة 43 ألف و503 شخصية من جميع أنحاء العالم.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة 73 دولة في أعمال المؤتمر بينهم (29 دولة أفريقية، 24 دولة آسيوية، 14 دولة أوروبية، دولتين من أمريكا الشمالية، 4 دول من أمريكا الشمالية)، و15 من الشركاء الدوليين، و286 من متخذي القرار في مجال الصحة، فضلاً عن مشاركة 350 شركة عارضة.

وأشار «عبدالغفار» إلى عقد 37 اجتماع مشترك بين الوفود الإفريقية لبحث سبل التعاون فيما بين بلادهم للارتقاء بالنظم الصحية للشعوب وتحقيق أمنها الصحي، فضلاً عن تنظيم زيارات لوفود 12 دولة إفريقية وعربية ل 3 شركات مصرية مختصة في تصنيع الدواء، وذلك للاطلاع على آليات التصنيع، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ونقل الخبرات المصرية إلى الدول المختلفة.

وأوضح  «عبدالغفار» مشاركة 23 ألف و618 فرد بـ 24 مؤتمر علمي تم عقدهم على هامش فعاليات المؤتمر في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة نخبة من العلماء، بما يساهم في نقل الخبرات في مجال الصحة بين الدول، وتسليط الضوء على احتياجات الدول الصحية والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى، بما يساهم في الارتقاء بالصحة العامة للشعوب.

ولفت «عبدالغفار» إلى مشاركة لفيف من الأطباء في تخصصات طب (الأسنان، الجهاز الهضمي، أمراض القلب وجراحة القلب، أمراض الكبد، الأنف والأذن والحنجرة، السكري، أمراض الكلى، المسالك البولية، النساء والتوليد والأطفال، الجراحة، الأمراض الجلدية، الصحة العامة، التجميل، العظام، العيون، الأورام، النفسية والعصبية، الصحة النفسية)، فضلاً عن مشاركة متخصصين في مجالات (اقتصاديات الرعاية الصحية، التعليم الطبي، الصيدلة الإكلينيكية، المعامل، التمريض، الأشعة).

وأكد «عبدالغفار» أن المؤتمر جنى ثماره المرجوة من تعريف الوفود المشاركة بقدرات مصر الضخمة في المجال الصحي، وربط قدرات الدول المشاركة بعضها البعض لدعم أنظمتها الصحية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد النسخة الثانية من المؤتمر يوم الثامن من يونيو لعام 2023.

الصحة صحة أفريقيا AFRICA health ExCon علمي

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