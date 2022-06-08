مفيدة شيحة معنفة عروس كفر الدوار: تبحثي عن الترند وزهقنا وقرفنا

استنكرت الإعلامية مفيدة شيحة، واقعة عروس كفر الدوار في كتب الكتاب، قائلة :"مش هو ده الوقت خالص، وهل انتي بس اللي حافظة الحديث الشريف".



ووجهت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، حديثها لعروس كفر الدوار، قائلة :"انتي تبحثي عن الترند، واحنا زهقنا وقرفنا، وايه وليه كده".

وأضافت مفيدة شيحة، أنه :" العروس بتقول واحدة صاحبتها نشرت الفيديو، ودلوقتي بتقولي كده، وزهقت

مع احترامي لحضرتك بس كده كتير، وكفايا بقى زهقنا".

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن :"مرض الشهرة أصبح شئ موجود بقوة بين كل الناس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن أصبح لدينا وسيلة تجعلنا مشاهير وهي السوشيال ميديا".



