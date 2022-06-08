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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة معنفة عروس كفر الدوار: تبحثي عن الترند وزهقنا وقرفنا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

استنكرت الإعلامية مفيدة شيحة، واقعة عروس كفر الدوار في كتب الكتاب، قائلة :"مش هو ده الوقت خالص، وهل انتي بس اللي حافظة الحديث الشريف". 


ووجهت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، حديثها لعروس كفر الدوار، قائلة :"انتي تبحثي عن الترند، واحنا زهقنا وقرفنا، وايه وليه كده". 
وأضافت مفيدة شيحة، أنه :" العروس بتقول واحدة صاحبتها نشرت الفيديو، ودلوقتي بتقولي كده، وزهقت
مع احترامي لحضرتك بس كده كتير، وكفايا بقى زهقنا". 
وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن :"مرض الشهرة أصبح شئ موجود بقوة بين كل الناس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن أصبح لدينا وسيلة تجعلنا مشاهير وهي السوشيال ميديا". 

 

مفيدة شيحة عروس كفر الدوار اخبار التوك شو برنامج الستات

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