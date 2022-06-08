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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتابع الأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والحديقة المركزية

محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والحديقة المركزية بشرم الشيخ

فودة يتابع اعمال
فودة يتابع اعمال إنشائية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم أعمال التشوينات وانشاء مجمع البنوك والمول التجاري وشبكة الري بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بالإضافة لمتابعة  اعمال تجهيز مشاية طريق السلام بطول ٦ كيلو متر وعرض ١٥ متر وذلك في إطار المتابعة المستمرة الميدانية للمشروعات بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

كان في استقبال المحافظ في موقع العمل الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمهندس المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، والمهندس محمد السكري،
والمهندس خالد الغنام ممثلي الشركات المنفذة.

وأوضح المحافظ ان الحديقة تحتوي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات و بحيرات مائية.

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها الى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

في سياق متصل تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم في  إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ أعمال إنشاء مشاية بطول 6 كم وعرض 15 متر بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام كافة وفود العالم المشاركين بالمؤتمر.
 

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اللواء خالد فودة محافظ الأعمال الانشائية شرم الشيخ قمة المناخ مشاية السلام محافظ جنوب سيناء الحديقة المركزية بشرم الشيخ مجمع البنوك

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