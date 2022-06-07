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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل الوديان الثقافية.. تبدأ أسبوعها الثاني مع أطفال أبو زنيمة بجنوب سيناء

اطفال الوديان
اطفال الوديان

انتقلت قوافل الوديان لقصور الثقافة الى  وديان ابوزنيمة حيث شارك أطفال الوادي الفعاليات الثقافية التى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بوديان سيناء والتى بدأت اسبوعها الثانى من ابوزنيمة وتتوجه الى ابورديس ثم مدينة طابا، تحت رعاية  الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وبدأت فعاليات البرنامج  بتنفيذ ورشة حكي و لقاء لإكتشاف مواهب في الشعر لأبناء وأطفال مدينة ابوزنيمة قدمته الشاعرة شادية الملاح والشاعرة صفية الفرجاني.

 

أقيمت ورشة إكتشاف مواهب وتعليم رسم للأطفال شارك بها عدد ٨٢ طفل من المستفيدين تدريب أحمد رشدي إلى جانب ورش المرأة ورشة تفصيل عبايه سيناوي وكان عدد المستفيدين ٩ سيدات قامت بتنفيذها  مني حسين وعزة الهادى بالإضافة إلى ورشة كروشية وعدد المستفيدين ١٨ سيدة تنفيذ وإشراف امانى عبد الفتاح كما نفذت ورشة مشغولات يدوية للأطفال إشراف  إسراء ابو حوسه وقامت فرقة كورال أطفال ابوزنيمة بعمل بروفات على تقديم استعراض غنائى تجهيز لحفل افتتاح.


تتم فعاليات الورش الفنية والثقافية للقافلة الثقافية تحت إشراف فاطمة جعفر مدير بيت ثقافة ابوزنيمة ونشوى احمد ، واستكملت فعاليات الورش في الفترة المسائية للسيدات والاطفال
يأتى ذلك  ضمن خطة اقليم القناة وسيناء الثقافى فى الوصول بالمنتج الثقافى لجميع اهالينا بسيناء.

 

وتم استضافة اطفال وسيدات مدينة أبو زنيمة من أهالي قبائل الحماضة والعليقات والسواركة والترابين والمزينة والصوالحة.


يأتى هذا بعد نجاح الأسبوع الأول بجنوب سيناء لقوافل دهب ونويبع صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.


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قوافل الثقافة

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القوافل الثقافية ابو زنيمة وديان أطفال جنوب سيناء

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