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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل مفاجئ يصيب Gmail و محرك بحث جوجل عالميا

عطل يضرب جيميل
عطل يضرب جيميل

أصاب عطل مفاجئ، خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة Gmail، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم على التطبيق.

وغرد عدد من المستخدمين للخدمة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، العديد من التغريدات عن مواجهة صعوبات في استخدام تطبيق البريد الإلكتروني Gmail المملوك لشركة جوجل في عدد من دول العالم.

 

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وبدأت المشكلات في الظهور بالخدمة على مدار الساعة الماضية، واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم كله، بجانب تعطل معظم الخدمات حتى كتابة هذا التقرير.

عطل يضرب تطبيق Gmail عالميا

وتلقى موقع "Downdetector"، المتخصص في رصد أعطال الانقطاعات والتطبيقات على الإنترنت، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة في طريقة عمل Gmail، على أجهزة أندرويد وiOS بالإضافة إلى إصدار الويب في عدد من على مستوى العالم من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والهند.

عطل يضرب تطبيق Gmail عالميا

ومن بين جميع المشكلات المبلغ عنها، أوضح موقع تتبع الأعطال "DownDetector"، توجه المئات من مستخدمي Gmail، للإبلاغ عن العطل الذي أصاب التطبيق، بلغ عددهم أكثر من 5 آلاف مستخدم حتي الآن، أكد معظمهم أنهم يواجهون مشكلات في تصفح رسائلهم على التطبيق.

وأشارت خريطة الأعطال بموقع "DownDetector"، إلى أن من بين جميع المشكلات المبلغ عنها، واجه حوالي 66% مشكلات في الاتصال بالخادم، وبينما تعذر تسجيل الدخول على 22% منهم، ولم يتمكن نسبة 17% منهم من استقبال الرسائل على التطبيق.

عطل يصيب محرك بحث جوجل عالميا

وأما بالنسبة إلى خدمة محرك البحث العالمي من Google ، فقد كانت المشكلة الأساسية تتعلق بعدم وصول المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بالخدمة، والتي تشكل 58% من جميع المشكلات المبلغ عنها.

وتعذر على بعض المستخدمين الآخرين، والذي بلغ عددهم حوالي 14%، تسجيل الدخول إلى الخدمة، بينما لم يتمكن 28% منهم من استخدام خدمة البحث بشكل طبيعي خلال الساعة الماضية.

ولم توضح شركة جوجل أسباب العطل التقني، بعد أن انتقل المستخدمون إلى "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للإبلاغ عن انقطاع الخدمة.

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