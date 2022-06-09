طارق سعدة: القمر الصناعى المصرى نايل سات 301 يدعم البنية الإعلامية المصرية

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه من مميزات القمر الصناعى الذى تم إطلاقة اليوم سيعزز سرعة الأنترنت وتخطيطة لكل أنحاء جمهورية مصر العربية، على جانب استفادة الدولة المصرية فى كل ما يخص الأقمار الصناعية والتصوير.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية فى برنامج من مصر، المذاع على فضائية أم بى سى مصر، أنه سيعزز من قدرة قمر 201، والذى مازال باقى على مدة صلاحية 6 سنوات، ومع ذلك استعدينا من الأن بقمر صناعى بإمكانيات حديثة.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن القمر الصناعى المصرى نايل سات 301، يدعم البنية الإعلامية المصرية، منوهاً إلى أن كل ذلك يعزز التواجد المصرى الرقمى فى القارة السمراء.