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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: على الإعلام رفع الوعى للمواطن لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الهوية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مفهوم الريادة الإعلامية أصبح فيه تغير جزرى ، والنظام السياسى المصرى عمل مظلة لعلاقات عربية جيدة، ودى مظلة للإعلام لانتهاج نفس نهج الزعماء العرب، وهى الدعوة غلى الوحدة، ووقعنا بروتوكولات مع 5 أو 6 دول عربية.

واضاف “جبر”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”ن المذاع على فضائية سى بى سى، أن دور الأعلام الفترة القادمة هو رفع الوعى لدى المواطن العربى مكافحة الإرهاب الحفاظ على الهوية العربية، والإعلام المصرى يلعب هذا الدور وسيتم تدعيمه خلال الفترة القادمة.

وتساءل ماذا كان سيحدث لو استمرت الجماعة الإرهابية  فى حكم مصر، مؤكدا أنه كان سيقضى على الدولة ويعمل على أهانة الدولة المصرية، وسيأتى بنظام بديل وستحكم الدولة من خارج مصر ولابد أن يكون الحاكم له دور من الاحترام والتقدير وليس التقديس، لأنه هو من يرأس الحكومة وققراته نافذة، لأن المهام المكلف بها مقدرة وكبيرة،

وتابع أن  الإخوان كانوا عاوزين يعملوا ازدواجية  فى النظام الحاكم، في الاتحادية وحاكم في المقطم،  والرئيس السيسي أعاد الهيبة والاحترام والقوة لرئيس الدولة يعتز بكرامة بلده ولم يأخذ راحة على مدار 8 سنوات حتى يوم الجمعة .

 

كرم جبر الاعلام الجماعة الارهابية مكافحة الارهاب الهوية العربية الاعلام المصري

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