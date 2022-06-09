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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوعايد: الزمالك يعرض 30 مليون على إنبي لضم إيبوكا.. فيديو

نادى الزمالك
نادى الزمالك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن إدارة نادي الزمالك عرضت على مسئولي إنبي مبلغ 30 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات الثنائي جون إيبوكا ومحمود جاد.



وتابع أبوعايد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الزمالك ورغم وجود أكثر من لاعب مميز في إنبي لكن الإدارة تضع الثنائي إيبوكا ومحمود جاد على رأس الأولويات في الموسم المقبل.

 

 

إيبوكا يفشل مع الزمالك

وعلق أحمد عيد عبدالملك على هذا الخبر، بأنه لا يفضل تعاقد الزمالك مع إيبوكا، لأن تجربة استقطاب لاعبين أجانب من أندية الدوري المصري، تفشل مع نادي الزمالك.

 

وأكد بليغ أبوعايد، أن إدارة نادي الزمالك فتحت خط مفاوضات قوي مع مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون لعودته في الموسم المقبل.

 

وتابع أبوعايد:  مسئولو الزمالك عرضوا 10 ملايين جنيه سنويًا على مصطفى فتحي لعودته في الموسم المقبل.

 

واتم أبوعايد، أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك تواصل مع وكيل مصطفى فتحي وعرض عليه العودة إلى الفريق في الموسم المقبل.

 

أوضح بليغ أبوعايد، أن حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك وافق على العودة بشكل رسمي للقلعة البيضاء في الموسم المقبل وتقديم بيان اعتذار للزمالك.

 

وتابع أبوعايد، ودخل النقاز في صدام قوي مع إدارة الزمالك في وقت سابق حيث اشترط مسئولو القلعة البيضاء اعتذاره مقابل العودة إلى الفريق.

 

واتم أبوعايد، النقاز متواجد في مصر منذ فترة طويلة ويرغب في العودة للزمالك بسبب الراتب السنوي الكبير الذي كان يحصل عليه.

 

 

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