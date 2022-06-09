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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لابسين زي بعض.. هنا الزاهد بصحبة شقيقتها نور في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد بصحبه
هنا الزاهد بصحبه شقيقتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقاطع فيديوهات مختلفة بصحبه شقيقتها نور الزاهد، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت هنا الزاهد بصحبه شقيقتها نور في فيديوهات مختلفة لهم سويًا، وتحدثت هنا الزاهد في الفيديو قائلة: “النهاردة لقيت نفسي أنا ونور لابسين زي بعض من غير ما نتفق”. 

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وتعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط سينمائي، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة  فيلمين سينمائيين خلال الفترة القادمة.

الأول فيلم بحبك، ويشارك في بطولته الفنان تامر حسني ، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخه، شهد الشاطر، عالية راشد.

ومن المقرر ان تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم مستر اكس، الذي يشاركها  البطولة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد أن تعاونا معا في بطولة مسلسل الواد سيد الشحات، الذي عرض قبل عدة سنوات في شهر رمضان وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن.

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