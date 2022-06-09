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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير المساعد تتابع أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

رفع كفاءة طريق صبري
رفع كفاءة طريق صبري القاضي

تابعت  المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والمشرفة على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الرصف ورفع كفاءة طريق صبري القاضي.

 

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة شوارع مدينة كفر الشيخ، بحي شرق وغرب المدينة.

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 وجهت «ماضي» باستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق بالجزيرة الوسطى، واستكمال أعمال الإنارة.
 

وأشارت إلى أن محافظ كفر الشيخ قد أصدر توجيهاته بتوسعة طريق صبري القاضي حتى طريق سخا، وازدواج للطريق كمحور دائري لمدينة كفر الشيخ، ليكون كمدخل ومخرج غربي للمدينة، بجانب أعمال التجميل بكورنيش ترعة الشاكرية.
 

وفي نفس السياق، تابعت سكرتير مساعد كفر الشيخ، بدء وضع طبقة السن بشارع خالد بن الوليد، وشارع عمرو بن العاص بمدينة كفر الشيخ، تمهيداً لطبقة الرصف النهائية في اطار تطبيق الخطة الاستثمارية للرصف بمركز ومدينة كفر الشيخ.

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